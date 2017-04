Di seguito i principali episodi da MOVIOLA delle gare della domenica pomeriggio della 34esima giornata di Serie A.



ROMA-LAZIO 44' - Clamoroso errore di Orsato: simulazione di Strootman, che non viene toccato in area da Wallace e si butta a terra. L'arbitro concede ai giallorossi un rigore inesistente.



ROMA-LAZIO 38' - Contrasto spalla contro spalla fra Bastos e Dzeko in area giallorossa: l'attaccante bosniaco cade, ma non sembrano esserci gli estremi per il penalty.



ROMA-LAZIO 16' - Lukaku entra in area giallorossa e Fazio, nel tentativo di contrastarlo, non colpisce la palla, ma le gambe del giocatore della Lazio. Orsato nega il rigore ai biancocelesti.