Di seguito tutti gli episodi da moviola dei match di oggi della 31esima giornata di Serie A.





SAMPDORIA-FIORENTINA



5' GOL FERNANDES: in occasione del gol di Bruno Fernandes, la posizione del portoghese sul passaggio di Torreira è irregolare, ma il tocco involontario del viola Badelj lo rimette in gioco. Giusta la valutazione del guardalinee.



62' CONTATTO GONZALO-LINETTY: il centrocampista della Sampdoria cade a terra dopo un leggero contatto in area col capitano della Fiorentina, l'arbitro Russo non interviene.