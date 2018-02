Dopo i tre anticipi di ieri, prosegue oggi la 25esima giornata di Serie A. Su Calciomercato.com tutti gli episodi da moviola e Var delle gare in programma.

TORINO – JUVENTUS ore 12.30

ORSATO

DI FIORE – TEGONI

IV: BANTI

VAR: IRRATI

AVAR: VUOTO



65' prima ammonizione della partita: De Sciglio ferma una ripartenza di Niang con un fallo tattico e vede il cartellino giallo.



57' Chiellini sbraccia e colpisce con la mano il volto di Belotti: Orsato giudica involontario l'intervento del difensore bianconero.



47' duro intervento in scivolata di Sturaro su Obi, anche in questo caso Orsato decide di non ammonire.



33' gol della Juventus: dribbling di Bernardeschi dalla destra e cross per Alex Sandro che a porta vuota non sbaglia. Posizione regolare per l'esterno brasiliano, ma il Torino protesta per un contatto tra lo stesso Bernardeschi e Ansaldi nell'azione che precede la rete. Silent check per Orsato, che convalida il gol.



18' duro intervento di Ansaldi ai danni di Pjanic, che resta a terra dolorante alla caviglia: manca l'ammonizione per l'esterno argentino.

BENEVENTO – CROTONE ore 15

ROCCHI

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: MARTINELLI

VAR: PASQUA

AVAR: GIALLATINI

BOLOGNA – SASSUOLO ore 15

TAGLIAVENTO

PRENNA – COLAROSSI

IV: PEZZUTO

VAR: GUIDA

AVAR: BARONI

NAPOLI – SPAL ore 15

GAVILLUCCI

MARRAZZO – BOTTEGONI

IV: ABBATTISTA

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

ATALANTA – FIORENTINA ore 18

MARESCA

CARBONE – MONDIN

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: VALERIANI