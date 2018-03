"Non ti rispondo male perché sei una donna e devo essere educato". Così Sulley Muntari, centrocampista del Deportivo La Coruna, si è rivolto a una giornalista, rispondendo alla domanda sul ruolino di marcia della squadra galiziana da quando c'è l'olandese Clarence Seedorf sulla panchina. Dopo un momento di imbarazzo in sala stampa, alla successiva domanda di un cronista che chiedeva delucidazioni in merito, Muntari ha spiegato: "Quando parlo con bambini, donne e anziani è un discorso, se parlo con un uomo un altro, ma conosco la maniera per trattare con rispetto uomini e donne". Marca ha raccontato l'episodio titolando: 'Estilo Sarri'.