Dalle pagine di Repubblica, Gianni Mura, nota e storica firma del quotidiano, ha sottolineato i meriti della Juventus sul mercato per Daniele Rugani e Mattia Caldara: "A differenza di molti furbetti, la Juve timbra sempre il cartellino. La sua formula in campionato è q.b., quanto basta. Non cerca goleade, nemmeno tiene moltissimo alla spettacolo. Dà l’impressione di accontentarsi, ma i tre punti li porta a casa. Come porta a casa i giovani che fanno al caso suo. Dopo Rugani, Caldara. In due sono costati come Maksimovic al Napoli, ma questo è un altro discorso...".