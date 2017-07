il giovane centrocampista Alessandro Murgia, classe 1996, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per rilasciare alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione di serie A del club capitolino: '“Questa nuova stagione l’affronterò sempre con lo spirito di sacrificio, dedizione e voglia di migliorare per fare sempre. Quella scorsa è stata una stagione molto positiva sia per la squadra ma soprattutto a livello personale. Sono motivato e carico per fare sempre meglio, per dare qualcosa di più a questa società, al popolo biancoceleste e alla mia squadra. È sempre bello trovare compagni con i quali ho giocato in passato, soprattutto amici con cui ho trascorso diversi anni. Questo significa anche che la Lazio punta sui giovani. Ha diversi giocatori in prestito provenienti dal settore giovanile e ora li sta riportando alla base. In questi giorni e in questo ritiro daremo tutto noi stessi, poi il mister sceglierà chi tenere. Il fatto di dare subito tanto già dal primo allenamento è una caratteristica del mister, ce l’ha sempre avuta. Sono i primi giorni di allenamento e dobbiamo rimetterci in moto piano piano, il prof Ripert e tutto lo staff sanno quello che dobbiamo fare. Hanno tutto il programma già predisposto. Anno della maturità? Penso solo ad allenarmi, a fare bene e a crescere. La maturità si acquisisce soltanto giocando al fianco di giocatori importanti. Sono contento e fiero di far parte di questo gruppo, per questo darò sempre il massimo'