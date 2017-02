L'Inter nel futuro di Luis Muriel? L'ipotesi circola da diverse settimane e ora trova conferma dalle parole dello stesso attaccante della Sampdoria, che ha rilasciato un'intervista a Kick Off su Win Sports.



SAMPDORIA - "Sono contento del momento che sto vivendo e spero di vincere il più possibile. Non cambio per nulla in questo momento, l'affetto che ricevo è enorme e ogni giorno cresce sempre più. L'arrivo del nuovo allenatore mi ha aiutato moltissimo, mi ha datto tutta la fiducia che mi era mancata negli ultimi anni. Sto lavorando molto, da diversi mesi ho una forma fisica eccellente e questo mi ha aiutato nella crescita che ho avuto".



L'ARRIVO A GENOVA - "In quel momento potevo andare in un club italiano più prestigioso, ma la mia decisione fu di andare in una squadra dove potevo giocare e tornare a questo livello, è stata la decisione migliore".



FLOP UDINESE - "Molte cose passano per la testa di un giocatore, l'ultima cosa era tornare in Colombia. Ho dei sogni e trovare persone che mi appoggiavano e mi davano forza in quel momento difficile mi ha aiutato a rialzarmi".



MONDIALE 2014 - "Ero eccitato, stare lì fino all'ultimo, mi ero illuso però sapevo di avere davanti quattro attaccanti che stavano facendo bene e io negli ultimi tre mesi all'Udinese non avevo giocato per una lesione alla costola. Posso solo avere parole di apprezzamento per Pekerman. Colombia? Stiamo tornando tutti a un gran livello, spero che nelle prossime partite potremo dimostrarlo e tornare ai risultati consecutivi che ci avevano portati al mondiale in Brasile".



INTER - "Se ne sta parlando molto di questa possibilità, ho varie opzioni. Manca molto alla fine del campionato e vedremo a fine stagione che succede. (L'Inter, ndr) E' una delle opzioni e spero di finire al meglio la stagione per decidere la cosa migliore".