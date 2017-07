ha pubblicato una lettera su Instagram per salutare i tifosi della Sampdoria dopo l'ufficialità del suo passaggio al Siviglia: "A voi posso solo dire grazie, grazie di tutto quello che mi avete dato in questi anni, grazie per avermi fatto tornare la voglia di giocare calcio, grazie per quel supporto anche nei momenti un po' difficili, grazie di essere stato lì sempre, grazie per quel affetto dimostrato nei miei confronti e che ancora continuate a dimostrarmelo, ho voluto scrivere questa lettera senza aiuto di nessuno con le mie parole con quello che in questo momento esce del mio cuore per dirvi GRAZIE.... in questi anni ho sempre cercato di onorare questa maglia ogni volta che c'è la avevo addosso, e grazie a voi è stato possibile vivere grandi momenti di tanta felicitàGrazie presidente #FERREROGrazie Avvocato #RomeiGrazie a tutto lo staff tecnicoGrazie a tutto lo staff medicoGrazie a i magazzinieriGrazie a tutti e a voi TIFOSI GRAZIE GRAZIE VI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE SIETE I MIGLIORE AL MONDO E LO DIMOSTRATE SEMPREPorterò questi colore ovunque vada con molto orgoglio..... Grazie Grazie".