Jeison Murillo, neo difensore del Valencia, ha parlato a Las Provincias in vista della sfida tra gli uomini di Marcelino e il Real Madrid: "Voglio approfittare dell'opportunità che mi han dato la squadra e il mister. Voglio cominciare da zero, ritrovare il livello. So quanto valgo e sono nel club ideale per dimostrarlo. C'erano altre opportunità, ma il Valencia mi è sempre piaciuto. Ha sempre lottato per il meglio e se ti dà una possibilità non puoi pensarci due volte. Le esclusioni dalla nazionale? Sono state frutto del momento che stavo passando all'Inter. La continuità e la fiducia mi possono aiutare. Per me sarebbe qualcosa di speciale".