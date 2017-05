22 A post shared by Mateo Musacchio (@mateomusacchio5) on May 22, 2017 at 5:53am PDT

Exclusive: @MateoMusacchio5 undergoing his medicals this morning

Esclusiva: le immagini delle visite mediche di Mateo Musacchio pic.twitter.com/I8jTogcYNF — AC Milan (@acmilan) 22 maggio 2017





Il presidente delFernando, ha confermato l'accordo per il trasferimento del difensore Mateoal Milan e ha certificato l'operazione comeHa poi spiegato che il centrale argentino ha viaggiato per Milano nella notte, per essere nel capoluogo meneghino durante le prime ore del mattino e svolgere le visite mediche: "E' un accordo positivo per tutte le parti in causa e per questo motivo lo abbiamo chiuso".Mateoha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram con l'un indizio sul prossimo numero che vestirà al Milan?All'uscita dalle visite mediche, il difensore promesso sposo del Mateo Musacchio ha rilasciato le prime parole in veste ufficiosa rossonera:Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha pubblicato le, mentre l'argentino arriva in clinica e svolge le visite mediche per il club rossonero presso "La Madonnina"Sono ancora in corso le visite mediche di Mateo Musacchio presso "La Madonnina". Secondo quanto appreso dall'inviato di Calciomercato.com, Stefano Saini, l'argentino dovrebbe completarle nelle prossime due ore eSalvo sorprese diventerà tra oggi e domani il primo acquisto ufficiale del nuovo Milan cinese.Per il suo cartellinoper un totale di 18. Per il giocatore, che lo scorso febbraio, in un incontro segreto, aveva dato il suo ok definitivo al trasferimento, è