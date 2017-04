Un colpo da chiudere, al più presto. Il primo vero affare dei cinesi alla guida del Milan potrebbe davvero essere Mateo Musacchio, un discorso aperto con il Villarreal che vi raccontiamo da tempo a fronte del sì del giocatore al progetto rossonero. Musacchio vuole il Milan, il Milan vuole Musacchio: la strada è in discesa e decisamente più agevole rispetto alla pista Stefan de Vrij, nome su cui Fassone e Mirabelli lavorano ma serve più tempo. Il discorso per l'argentino invece è imbastito da diversi mesi.



L'ORA DI CHIUDERE - Adesso, il Milan non vuole commettere passi falsi e conta di stringere al più presto. Anche nelle ultime ore, tra entourage di Musacchio e Villarreal, sono stati portati avanti nuovi contatti per trovare la quadratura definitiva dell'operazione. Si ragiona sui 15 milioni più bonus, proprio la quota finale va ancora stabilita per poter ritenere Musacchio rossonero. Di sicuro, è in pole position e prima scelta approvata anche da Montella. E ora arriva il momento di chiudere...