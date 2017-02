Nel, troppo spesso negli ultimi anni, esiste una forma diche porta a mettere in discussione tutti gli allenatori prima del termine della stagione.Il futuro del tecnico campano è legato alla qualificazione in Europa League, un obiettivo difficile ma non impossibile da raggiungere. In caso di conferma, se ne potrebbe giudicare in maniera più esaustiva l'operato, perchè avrebbe l'occasione di incidere anche su un mercato estivo che si preannuncia, finalmente, attivo e da protagonista.. Il tecnico si è reso voce ufficiosa del giovane portiere, ribadendo la sua volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2018. Tra i due vi è un rapporto quasi da padre e figlio, una presenza che potrebbe in qualche modo influenzare positivamente la trattativa. Montella vuole un difensore centrale di caratura internazionale,Potrebbero servire meno dei 25 milioni richiesti dal Villarreal in estate, l'argentino ha il contratto in scadenza nel 2018 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo.Il reparto di centrocampo è quello che necessita di maggiori interventi. L'idea del futuro management rossonero, composto da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, è quello di centrare almeno due acquisti., 20enne centrocampista del Borussia Mönchengladbach e 'pallino' anche del direttore sportivo dellaFabio ParaticiIl calciatore siriano naturalizzato tedesco è stato osservato a più riprese, referenze più che positive. E' stato offerto Luiz Gustavo , una opportunità di esperienza e a basso costo.Montella ha indicato anche il nome di, centrocampista che a giugno può lasciare la Fiorentina.. Un poker di nomi di grande qualità. Senza dimenticareritorna prepotentemente per tutti gli obiettivi offensivi. C'è un giocatore che mette sicuramente d'accordo Mirabelli e l'attuale allenatore rossonero:La trattativa per il rinnovo tra l'agente e Claudio Lotito è tutta in salita, i primi tentativi sono andati a vuoto.: giovani, talentuosi e già maturi per cambiare il volto ad un Milan che vuole tornare a competere per l'Europa che conta, con Montella in panchina.