E' il primo obiettivo del nuovo Milan per rinforzare la difesa, dopo il tentativo andato a vuoto nella scorsa estate. Mateo Musacchio, centrale argentino classe '90 del Villarreal, ha parlato ad As del suo futuro, con un contratto in scadenza a giugno 2018 e l'interesse sempre vivo del club rossonero. "L'unica novità di cui sono al corrente è la proposta di rinnovo del club per restare qui tanti anni. E' un orgoglio che la tua società mostri tutta questa fiducia e questo affetto nei tuoi confronti".



Sull'interesse del Milan: "Stanca sentire sempre queste voci, vedremo cosa succederà. Ogni estate si dice che posso andarmene e poi rimango sempre qui. Milan? Cose che succedono nel calcio, non si è materializzato il trasferimento e sono rimasto al Villarreal con grande soddisfazione". La nuova dirigenza, pronta ad insediarsi dopo il closing, non è intenzionata però ad arretrare di fronte a queste parole e porterà avanti i contatti sia con l'entourage del calciatore che con la formazione spagnola, che al momento non arretra dalla richiesta di 25 milioni di euro più bonus.