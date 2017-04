Una delle priorità del Milan rimane Mateo Musacchio. Il difensore del Villarreal convince tutti, vecchio (cioé attuale) e nuovo Milan: dalla gestione Fininvest, con Galliani che ha già provato a prenderlo nella scorsa estate, fino a Mirabelli, suo estimatore. Insomma, il profilo dell'argentino piace ed è assolutamente approvato; vi abbiamo raccontato dell'incontro - quasi due mesi fa - a portare avanti i dialoghi, poi dei nuovi contatti in queste settimane per Musacchio in rossonero.



Intanto, l'Everton ha fatto un sondaggio per lui vista la scadenza di contratto nel 2018. Ma Musacchio dà priorità al Milan e aspetta i rossoneri, almeno per ora. Le ultime novità nel nostro video: