Ancora lui. Mateo Musacchio, difensore del Villarreal, è stato molto vicino al Milan nella scorsa estate dopo una lunga trattativa senza trovare l'accordo economico con il club spagnolo per 30 milioni di euro. Adesso, per l'argentino la storia è cambiata. E il Milan lo sa bene, tanto che lo sta monitorando per la prossima estate quando un investimento importante sarà fatto anche in difesa. Gli scout rossoneri lo conoscono a memoria, i suoi agenti hanno un ottimo rapporto con i dirigenti rossoneri.



ASSIST CONTRATTO - La vera occasione Musacchio può nascere dal suo contratto. Il centrale argentino infatti non ha ancora trovato l'intesa per rinnovare il suo accordo con il Villarreal, la cui scadenza è nel giugno del 2018. Allo stato attuale delle cose, dunque, Musacchio tra un anno potrebbe firmare a parametro zero con qualsiasi club. Ecco perché il Submarino Amarillo insiste a tutti i costi per rinnovare, mentre Musacchio fa richieste economiche alte. Non dovesse esserci l'accordo entro l'estate, il Milan potrebbe nuovamente fiondarsi su di lui. Favorito da un contratto di un solo anno, una valutazione al ribasso e dalla volontà del giocatore di una nuova esperienza all'estero. A volte ritornano...