L’ex-attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, è intervenuto a Radio Toscana: 'Non è un periodo facile per la Fiorentina, spero che l’anno prossimo possa togliersi maggiori soddisfazioni. Il ritorno in viola resta il mio sogno nel cassetto, sto studiando e prendendo il patentino. Bernardeschi è un calciatore importante, può diventare migliore di me sicuramente, acquisire continuità e segnare grandi gol'.