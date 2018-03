Zlatan Ibrahimovic non è infortunato, sarebbe un altro motivo a giustificare la sua assenza dai campi di gioco. Lo rivela Adrian Mutu a Telekom Sport: "Non mi interessa di Mourinho, a lui non interessano le performances, solo il risultato. Ho informazioni secondo cui Ibrahimovic ora non è infortunato, ma ha rapporti freddi con Mourinho".