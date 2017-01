L'ex Juve, Chelsea e Fiorentina Adrian Mutu, dallo scorso ottobre dirigente della Dinamo di Bucarest (Romania), ha provato a chiedere Giampaolo Pazzini al Verona per portarlo nella capitale del suo Paese. Come riporta Gazeta Sporturilor. il club biancorosso è alla ricerca di un nuovo attaccante, ed il Pazzo è un profilo che fa gola. Pochi giorni indietro, in occasione del suo 38esimo compleanno, Mutu ha parlato ancora con Luca Toni del bomber dell’Hellas ex Milan e Inter: “Ci siamo sentiti molte volte, non mi puoi dare in prestito Pazzini? Ho bisogno di lui perché voglio vincere campionato e coppa nazionale”.

Tuttavia, la risposta di Toni è stata schietta e concisa: “Il Verona vuole la promozione in A questa primavera, non lo diamo nemmeno in Cina”.