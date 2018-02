La notizia degli ultimi giorni è che Nicols N'Koulou, uno dei calciatori che più si stanno mettendo in luce in questa serie A, è finito nel mirino dell'Inter. Il Torino non sembra però intenzionato a privarsi del giocatore che, ufficialmente, è ancora di proprietà dell'Olympique Lione (i granata lo hanno preso in prestito ma hanno la possibilità di riscattarlo versando nelle casse dei francesi 3.5 milioni di euro).



Per trattenere N'Koulou, il cui riscatto dall'Olympique Lione è poco più che una formalità, il presidente Urbano Cairo spera prima di tutto che Walter Mazzarri riesca a centrare con la sua squadra la qualificazione alla prossima Europa League, dopodiché proporrà al calciatore un adeguamento contrattuale.