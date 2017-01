Steven N'Zonzi è un obiettivo di mercato di Juventus e tre big di Premier per il mercato di gennaio: City, Arsenal e Chelsea. Il centrocampista francese ha una clausola da 30 milioni di euro ed ha appena rifiutato un adeguamento offerto dal Siviglia che avrebbe alzato sia il suo stipendio che la sua clausola. Come riporta Tuttosport gli spagnoli non hanno ancora ricevuto offerte ufficiali ma tutte le squadre stanno valutando il da farsi consapevoli che la clausola del giocatore può essere pagata in due 'rate' da 15 milioni l'una.