Continuano i contatti tra Juventus e Siviglia, con Steven N'Zonzi che si avvicina ad ampie falcate verso la maglia bianconera. Ed ora la distanza tra le parti sembra ormai ridotta al minimo, verso un accordo che potrebbe essere giunto alle ultime curve. Rimasta ferma la valutazione che il Siviglia fa del cartellino di N'Zonzi: non ci si muove dai 40 milioni della clausola rescissoria. Si tratta però attorno alle modalità con cui versare la somma richiesta. Il presidente José Castro ha aperto alla possibilità di individuare una quadra che possa agevolare l'operazione, proponendo una dilazione di pagamento in due tranches a fronte della richiesta della Juve di arrivare a tre soluzioni. Questa la base della trattativa dopo gli sviluppi delle ultime ore, nonostante il tentativo fin qui vano di abbassare la parte fissa da parte di Marotta per raggiungere la quota di 40 milioni con l'inserimento di bonus anche piuttosto semplici da raggiungere. Alla fine sembra proprio che la Juve sia disposta ad accettare le richieste del Siviglia per regalare N'Zonzi ad Allegri.

L'ACCELERATA – Il braccio di ferro sul filo dei milioni sta vedendo quindi vincere la posizione del club spagnolo, che pure sta già lavorando per il successore del gigante francese. Sul taccuino del Siviglia ci sono Walace dell'Amburgo e Roque Mesa del Las Palmas, con le quotazioni di Mario Lemina in ascesa ma slegate dall'affare N'Zonzi. Ed emergono nuovi dettagli anche sul fronte contrattuale, con il giocatore che alla Juve andrebbe a firmare un contratto capace di sfiorare i 5 milioni. Ha quindi pigiato il piede sull'acceleratore la Juve in questa settimana, non solo sul fronte Douglas Costa ma anche su quello che potrebbe portare N'Zonzi a completare il centrocampo bianconero: un affondo necessario vista la concorrenza di un Manchester United che da qualche giorno sta provando ad inserirsi in questa trattativa parallelamente al complicarsi, per ora, di quella che porta a Fabinho. Tutta un'altra storia però: quella di queste ore parla di uno Steven N'Zonzi sempre più vicino alla Juve.



