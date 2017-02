Rafa Nadal, grande tennista e tifoso del Real Madrid ha parlato di un sogno che lo accompagna da tempo: diventare presidente delle merengues: ''Non ho mai nascosto di essere un tifoso dei blancos, chissà cosa succederà in futuro. Parlarne ora è utopia ma se me lo chiedete è chiaro che vorrei essere un giorno il presidente. In ogni caso il Real sta bene così, ha un grande patron e non penso che il club abbia bisogno di me''.