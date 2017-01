L'Inter si tiene stretta Yuto Nagatomo? Sì e lo fa principalmente per ragioni di marketing. Il terzino nipponico, seppur poco utilizzato dagli allenatori che negli ultimi anni, resta un elemento importantissimo per il bilancio nerazzurro. Di fatto Nagatomo rappresenta una sorta di porta aperta nel marketing del Sol Levante.



CINQUE LIBRI IN SEI ANNI - Dal 2011 ad oggi Nagatomo ha pubblicato in Giappone e anche in Italia ben 6 libri. Da "Yuto Nagatomo, un ragazzo giapponese" a "Nihon danji" Le pubblicazioni del laterale classe '86 continuano a spopolare. E la parte cartacea è ovviamente solo una piccola parte del ritorno d'immagine che l'Inter ha nel territorio giapponese.

in patria (complice la relazione con una nota attrice asiatica) e da dicembre 2016, ha messo in commercio una nuova pubblicazione (libro + cd)per imparare a rilassarsi e gestire con calma ansie e... panchine. E l'Inter? Gongola e incassa.