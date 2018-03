Attualmente Yuto Nagatomo è in prestito secco al Galatasaray e a fine stagione è previsto il suo rientro all'Inter che ancora detiene i diritti del suo cartellino. Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza il 30 giugno 2019, e da parte della società milanese non è mai arrivata la chiusura a un addio. La condizione però è quella di monetizzare l'addio con un incasso che possa portare ad un risparmio netto fra ingaggio e incasso del cartellino di circa 5 milioni.



NAGATOMO VUOLE RESTARE - Parlando a Milliyet in Turchia, l'esterno giapponese si è esposto nei confronti del Galatasaray confermando la volontà di rimanere in Turchia anche nella prossima stagione: "Voglio rimanere al Galatasaray. L’ambientamento è stato buono. Arrivare qui è stato come rinascere. Conoscevo le dimensioni del club, mi sono subito legato alla città di Istanbul".