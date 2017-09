Ha steso il Bayern e si è candidato per il dopo Ancelotti. Julian Nagelsmann, tecnico dell'Hoffenheim, nei giorni scorsi ha svelato a tutto il mondo il suo sogno di allenare i bavaresi, tanto che i rumors sul futuro stanno iniziando a circolare. Oggi, il giovane allenatore ha voluto chiarire tutto: "Le mie affermazioni hanno avuto un impatto più grande di quello che avrei voluto. Sfortunatamente quell'intervista ha messo in difficoltà un collega come Ancelotti per il quale ho grande rispetto, ha più trofei lui nel suo palmares che mutande io nel mio cassetto. Ho mandato un sms a Carlo per spiegargli il significato di quello che ho detto e con questo la questione è chiusa. La mia non era una candidatura"