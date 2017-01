Intervistato da ExtraTime, l'allenatore dell'Hoffenheim, il 29enne Julian Nagelsmann ha parlato dell'attuale situazione del calcio italiano parlando dell'esempio più vicino al suo Hoffenheim, il Bayern monaco di Carlo Ancelotti: "Si sentono tante belle cose su di lui ma di sorprese tattiche col Bayern non ne ho viste".



IL CALCIO ITALIANO - "La Serie A si basa ancora sui dettami di Sacchi. Si segna poco, non c’è spettacolo. Vedere gli stadi vuoti, è desolante, ma la scuola di tecnici italiani è ottima".



ALLENARE LA JUVE - "In Italia mi piacerebbe allenare la Juventus, ma non lo considero un obiettivo. Un mio amico aveva un negozio al Delle Alpi, perciò ho visto spesso la Juve dal vivo".