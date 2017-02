Big match domenica sera a San Siro tra Inter e Roma, il centrocampista giallorosso Radja Nainggolan presenta la sfida ai microfoni di Sky Sport e comincia dal tecnico dell'Inter Pioli: "Lo conosco bene, ho fatto il primo campionato intero da titolare con lui e lo ringrazio per avermi fatto crescere. Per me è sempre stato un grande allenatore, mi piace come lavora e i risultati con l'Inter si vedono. Hanno fatto un percorso lungo per arrivare dove sono oggi. Sarà una partita difficile, siamo due squadre con giocatori forti e con qualità, spero in una bella gara e di vincerla.



Contatti in passato con l'Inter? Personalmente non sono mai stato contattato dai nerazzurri, ma queste sono cose che riguardano le società.



Sto attraversando un buon momento come la squadra, stiamo avendo continuità di risultati anche se siamo un po' indietro rispetto alla Juventus. Spero di continuare ad avere questa forma e che continueremo a vincere, abbiamo sbagliato qualche partita e abbiamo qualche rimpianto, ma dobbiamo concentrarci sulle partie a venire.



Spalletti? Chiede molta disciplina e i risultati sono ottimi da quando è arrivato lui. Personalmente, vanno ancora meglio: credo sia stata una buona scelta la sua di mettermi trequartista, mi trovo sempre meglio.



Lo stadio di proprietà? E' il nuovo ciclo del calcio, in italia gli impianti sono vecchi e una squadra come la Roma deve averne uno proprio, può diventare una nuova casa per migliorare i risultati".