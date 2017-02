In prinicipio fu "#famostostadio", l'hashtag lanciato sui social e diventato vero e proprio slogan della campagna per la costruzione del nuovo stadio della. Arrivati a un accordo tra società e comune per la realizzazione dell'impianto nella zona di Tor di Valle, ora i tifosi giallorossi hanno altri obiettivi. Il primo tra questi è il, simbolo del grande momento che la squadra di Luciano Spalletti sta vivendo. E per far conoscere le loro intenzioni, hanno scelto un altro hashtag: "".. Da quando, dopo l'Europeo della scorsa estate, l'ex Cagliari decise di diredi Antonio Conte, che aveva individuato il lui l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana dei Blues. "Quando torni dalle vacanze sistemiamo tutto", la promessa che Nainggolan aveva ricevuto dai dirigenti giallorossi. Una promessa a oggi non mantenuta. E ad aumentare i dubbi su un nuovo accordo ci ha pensato Walter, durante la sua conferenza stampa d'addio alla Roma, durante la quale l'ex direttore sportivo dichiarò: ", ha chiesto un adeguamento e la società sta valutando se farlo o meno., ci sarà un premio in base alle sue prestazioni".Ora, però, questo prolungamento è diventato un'urgenza, viste le recenti prestazioni del Ninja, autore di cinque gol nelle ultime quattro partite di campionato, che lo hanno proiettato nell'Olimpo dei migliori centrocampisti al mondo. Anzi, secondo i lettori di Calciomercato.com che stanno votando il nostro sondaggio . Per questo merita un rinnovo che vada oltre i 3,2 milioni di euro più bonus che guadagna adesso.. Un ingaggio da top, per quello che è diventato un centrocampista top. I tifosi della Roma non vedono l'ora e hanno cominciato a far sentire la loro voce.