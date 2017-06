Intervistato da Roma Magazine, il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan ha parlato delle sue scelte future, del senso di appartenenza alla città capitolina e alla squadra giallorossa. Confermando la volontà di restare e spegnendo le voci su un suo possibile addio.



ROMA NON ROMANO - "Se mi sento romano? No, però ti dico che mi sento un po’ italiano. Sono 12 anni che sono qui, conosco tanti posti, a Roma sto vivendo benissimo, sono molto felice".



ORGOGLIO ROMA - "So cosa vuol dire giocare per i colori della Roma e sono felice e orgoglioso di far parte di questa squadra".



LA CRESTA - "Tutto è iniziato a Cagliari. Cambiare a quel punto è difficile. Alcuni apprezzano ed altri no. L’importante è che piaccia a me".



LE ORIGINI INDONESIANE - "Nainggolan? E’ indonesiano come nome. Lo porto con orgoglio perché si vede che non sono belga. Avrei potuto cambiarlo da piccolo ma preferisco dimostrare le mie origini. Ci sono stato in Indonesia e di certo ci tornerò".