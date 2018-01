I video di Radja Nainggolan ubriaco e con la sigaretta in bocca la sera di Capodanno sono arrivati fino in Belgio. E ovviamente li ha visti il ct Martinez che fino a un paio di mesi fa avevo deciso di non convocarlo proprio per i problemi extra-campo. Poi sull'onda della sollevazione popolare ecco il reintegro, seppur con qualche polemica visto che Nainggolan nell'ultima occasione abbandonò il ritiro della nazionale per una lesione miracolosamente assorbita qualche giorno dopo in tempo in tempo per il derby. Ora questo nuovo episodio che in qualche modo dà ragione a Martinez e che potrebbe chiudere per sempre le porte della nazionale a Radja. Il non eccellente periodo di forma di Nainggolan in questo inizio stagione potrebbe fare il resto.