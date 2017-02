"Stiamo avendo continuità di risultati anche se siamo un po' indietro rispetto alla prima, ma è anche vero che abbiamo il Napoli alle spalle. Ora siamo più maturi anche se avremmo potuto fare meglio ma le partite sbagliate sono solo rimpianti, ora dobbiamo concentrarci sulle sfide che arrivano". Radja Nainggolan, intervistato da Sky Sport, parla della stagione della Roma e dell'imminente match con l'Inter. "Conosco bene Pioli, ho fatto il primo campionato da titolare con lui a Piacenza, lo ringrazio per la crescita che ho avuto con lui, è sempre stato un grande allenatore. Domenica si affrontano due squadre con tanti giocatori forti e di tanta qualità, spero si possa vincere. Non ho avuto nessun contatto con l'Inter, sono le società a occuparsi di queste cose. Spalletti? Penso che sia un grande allenatore, chiede tanta disciplina alla squadra sul suo stile di gioco, noi stiamo dando tutto per cercare di seguirlo. Nel primo allenamento mi ha provato da mediano, poi ha visto le mie caratteristiche, mi ha messo lì davanti e credo che la sua sia stata una scelta positiva. Anche a me piace quel ruolo e sto cercando di fare quello che mi chiede".