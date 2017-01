Campo e mercato. Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio a Milano: "La sconfitta è colpa nostra perché non è da noi andare due volte in vantaggio e non vincere la partita. Le decisioni arbitrali fanno parte del gioco e se ci dava rigore era solo un pareggio. Kessié? Stiamo parlando di un giocatore che sta facendo un grandissimo campionato, ci ha messo in difficoltà e se continua su questo livello diventerà un ottimo giocatore. Il paragone con Pogba? Sono domande trabocchetto che fanno al mister. Alla fine faccio parte del gruppo e senza gruppo non sarei nessuno. Se ripenso al no che ho detto al Chelsea? Ho fatto una scelta di vita, sono in Italia da 12 anni, mi sento rispettato e ho conquistato tanto qua. Non avevo voglia di lasciare tutto e ripartire. Sono contento dove vivo. Se domenica tifiamo Inter o Juve? L'Inter sta andando forte, conosco Pioli, l'ho avuto, è un grande allenatore. Domenica va bene tutto".