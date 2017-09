Il nuovo acquisto della Lazio Luis Nani si presenta in conferenza stampa: "Perché ho scelto la Lazio? Le motivazioni sono fondamentali, spero di poter aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi per la stagione. Cercherò di fare del mio meglio, sfruttando l'esperienza che ho fatto in carriera per aiutare questo club ad avere successo.



Condizione? Non è possibile per me giocare questa domenica, abbiamo stilato un programma e non ho avuto l'opportunità di fare un vero precampionato. Ora è la mia pre-season, sto lavorando per arrivare al massimo della forma il prima possibile. Appena completerò il programma stilato con fisioterapisti e tecnici sarò a disposizione.



Se ho già parlato con Inzaghi? Sì, il tecnico è stato molto gentile e mi ha accolto molto bene. Mi ha mostrato l'atmosfera del club e dei giocatori, ma non abbiamo avuto molto tempo per parlare di calcio, ci siamo dovuti concentrare sulla mia condizione fisica. Le sensazioni però sono ottime, sono contento di essere qui e dell'affetto con cui sono stato accolto. Sono felice e fiducioso sul futuro. Mi piace molto il campionato italiano, ci sono grandi giocatori e lo seguo da anni, ora sono grato di poter giocare in questo campionato. Ora sono qui, sono felice, è tempo di godermi il campionato. Poi, la cosa importante è di poter dare al club il mio calcio migliore. Il piazzamento finale dipende dai risultati, e molto dipenderà dalle prime partite. Dobbiamo lavorare, essere concentrati, non possiamo dire adesso come finirà la stagione.



Io come Klose? Prima di tutto, non sono qui per fare paragoni con altri giocatori. Sono qui per fare il mio lavoro, per aiutare la squadra nel miglior modo che posso. So che sono passati da queste parti tanti fantastici calciatori: devo apprezzarne e rispettarne la storia, ma il mio obiettivo non è venire qui e fare meglio di loro. Voglio aiutare il club a vincere. Cosa rappresenta per me CR7? Cristiano Ronaldo è un giocatore del Real Madrid e gioca con me in nazionale.



Pressione? No, non mi considero il miglior giocatore. Anche perché non ho ancora giocato quindi non mi potete valutare, voglio che a fine campionato gli altri lo dicano di me. Voglio venire qui, giocare il mio calcio, concentrarmi sulla squadra e cercare di dare il massimo fino al termine della stagione.



Immobile? È un giocatore fantastico, sa segnare tanti gol e spero che possa diventare il capocannoniere, aiutandoci con tanti gol.



Derby? Ho sentito qualcosa al riguardo. Ma a dire la verità ho giocato tanti derby nella mia carriera: non so quale sia il più difficile, li rispetto tutti. Ma penso che il focus non sia il derby, ci sono tante cose su cui concentrarsi: se pensi solo al derby non dai al meglio. Bisogna prepararsi bene, vincere fino al derby. Poi lì bisogna far vedere di essere i migliori.



Ruolo? Beh, la posizione: sono arrivato a una certa età con una certa esperienza, ho giocato in diverse posizioni sul fronte dell'attacco. Al Valencia l'anno scorso ho giocato da ala, lascio al tecnico la decisione. Da questa stagione, l'ho già detto: mi aspetto una grande stagione per me e per la squadra. Sono venuto qui perché ho visto la possibilità di giocare in un grande club e ho pensato che fosse la cosa migliore. Non ho parlato con Ronaldo, sono stato infortunato e non ho potuto giocare col Portogallo, che è il posto dove parliamo di più".