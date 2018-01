Quindici sconfitte di fila contro il PSG: nella 20ª giornata di Ligue 1, Claudio Ranieri prova a invertire la lunghissima serie nera del Nantes con i parigini. Sarà un’impresa al limite del possibile, dicono i bookmaker, anche considerando che il PSG è saldamente al comando del torneo e ha vinto - tra campionato e coppe - sei partite di fila. La vittoria interna dei gialloverdi - che dopo due successi in serie inseguono il quarto posto, buono per l’Europa League - si gioca a 11,00 sul tabellone 888sport.it. Per la cronaca, l’ultimo successo del Nantes risale al 2004, arrivò sempre in casa, con il risultato di 1-0: lo stesso risultato nel match di domani viaggia a 25,00. Rasoterra, invece, la quota per il successo del PSG, piazzato a 1,24, con il pareggio dato a 5,80. Nantes-PSG è anche la sfida tra la seconda e la terza miglior difesa del torneo: l’Under, scommessa su un massimo di due reti totali, viaggia a 2,48.