Claudio Ranieri, tecnico del Nantes, commenta così il gesto dell'arbitro Chapron, che ha scalciato da terra Diego, numero 3 gialloverde, espellendolo: "E' la prima volta che mi capita.L'arbitro ed un mio giocatore si sono scontrati, gli ha tirato un calcio e poi lo ha ammonito. Ora me lo squalificano: non è giusta una cosa del genere. Era importante fare una buona partita, siamo riusciti a fare il gol ma purtroppo qui non c'è il VAR. A detta dei giornalisti francesi, nessuna squadra aveva fatto così contro il PSG: prendiamo i complimenti ma purtroppo non i punti".