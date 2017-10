Quarta vittoria consecutiva per il Nantes in campionato e terzo posto in solitaria in classifica per la squadra diche ha battuto 1-0 anche il Metz. Dopo la gara il tecnico italiano ha detto: "Sono ancora incazzato perché non è possibile concedere un rigore alla fine della partita (poi sbagliato da Roux, ndr). Abbiamo fatto tutto bene fino all'ultima azione dove ci sono stati molti errori. Avremmo dovuto avere più personalità negli ultimi minuti e ho cambiato molti giocatori rispetto all'ultima gara. Per la prima volta, abbiamo segnato fin dall'inizio. Non eravamo abituati ma dovevamo segnare il secondo per restare più tranquilli".