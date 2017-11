Claudio Ranieri, tecnico del Nantes, parla in conferenza stampa in vista della sfida col Paris Saint-Germain: "Il PSG è una grande squadra e sono i favoriti per la vittoria del campionato. In Champions spero sempre che vinca una squadra italiana, ma se non dovesse essere così spero che vincano loro perché sarebbe un bene per tutto il movimento del calcio francese di cui in questo momento faccio parte. Come contrastarli? Se potessi giocherei con 22 giocatori (ride). Voglio che la mia squadra sia tranquilla e determinata. So che possiamo perdere ma dobbiamo provare a confermare le qualità che abbiamo espresso fino a oggi. Un piano per batterli? C'è sempre un'idea precisa e fantastica ma la realtà è diversa. Se serve un autobus per chiudere la porta? Ne userò due. La difesa a cinque come il Montpellier che ha pareggiato 0-0 contro i parigini? Forse giocherò con questo tipo di difesa (ride)".