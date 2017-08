Sampdoria a caccia di una punta. Il favorito resta Inglese del Chievo, che valuta l’attaccante 15 milioni e fa muro alla cessione anche per la difficoltà nel rintracciare un sostituto (sondato Pavoletti). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i blucerchiati trattano anche Zapata con De Laurentiis e sono in contatto con l’Atletico Madrid per Vietto. Difficile arrivare a Luan (Gremio). Per la fascia il preferito è Laurini (Empoli), in difesa contatti continui per Tonelli (Napoli), su cui c’è anche il Chievo.