La musica della Champions League torna a rieccheggiare al San Paolo per il playoff d'andata contro il Nizza, ma la testa del Napoli è rivolta anche al mercato e a quelli che potrebbero essere i regali per Sarri in caso di superamento del turno: l'obiettivo è arrivare a un giocatore duttile che possa offrire soluzioni sia sulle corsie esterne che come mezzala e l'identikit tracciato porta a Denis Suarez.



'NAPOLI LOCO' - "Locos por D. Suarez", così oggi Mundo Deportivo titola parlando dell'interesse di Napoli e Tottenham per il canterano blaugrana. Entrambe le squadre si sono fatte avanti concretamente spingendosi fino a 30 milioni per Denis, 10 in meno rispetto alla clausola rescissoria fissata dai catalani, ma non finisce qui: secondo il quotidiano spagnolo infatti il Napoli sarebbe disposto ad alzare l'offerta fino a 35 milioni di euro, proponendo al giocatore un contratto nettamente più vantaggioso rispetto a quello percepito attualmente. Il Barça ci pensa, non vorrebbe privarsi di Suarez ma di fronte a certe cifre è disposto a sedersi al tavolo delle trattative.



DEMBELE E COUTINHO DECISIVI - E il giocatore? Denis Suarez ha manifestato più volte la volontà di restare in blaugrana per giocarsi le proprie carte dopo una stagione al di sotto delle aspettative, anche qualora il club dovesse completare alcuni acquisti che possano ridurre il suo spazio. La realtà però è che se la competizione dovesse diventare quasi impossibile allora anche il centrocampista potrebbe cambiare idea: l'intenzione del Barcellona al momento è di prendere sia Coutinho che Dembele per dimenticare Neymar e in caso di doppio arrivo allora Suarez retrocederebbe ulteriormente nelle gerarchie di Valverde. Il Napoli spera: battere il Nizza e aspettare gli acquisti del Barça, il sogno Denis Suarez non è più impossibile.