Non è una questione d'ingaggio, bensì di clausola: è questo il problema maggiore tra il Napoli e Dries Mertens in merito alla questione rinnovo. A fare il punto della situazione è Il Mattino, che spiega quanto il vero ostacolo non sia lo stipendio stagionale, perché tra richiesta (3 milioni) e offerta (2,5) ballano appena 500mila euro colmabili con qualche bonus, bensì la clausola valida per l'estero che il club azzurro vuole inserire. De Laurentiis punta a definire la situazione entro l'estate: del resto il contratto di Mertens scadrà a giugno 2018.