Il Napoli gioca bene, vince ed è tornato terzo ad un punto dalla Roma. Ma il pensiero dei tifosi del Napoli è sempre alla sfida del Bernabeu del prossimo 15 febbraio. C’è voglia di andare a Madrid ed è per questo che in tanti hanno già prenotato il viaggio per la capitale spagnola. Sono stati pagati i voli e bloccati gli alberghi. Purtroppo, però, non tutti potranno entrare allo stadio. Sì perché sarà molto difficile potersi accaparrare il tagliando di entrata al campo. Pare che i Galacticos metteranno a disposizione del Napoli 4.200 tickets.

Alcuni andranno all’agenzia di riferimento per chi prenoterà il charter, gli altri saranno messi in vendita on line. Considerato, però, che si tratta di una piazza tranquilla sicuramente ci saranno colori azzurri anche nei settori dei sostenitori di casa. Sta di fatto che in città ferve l’attesa. In tanti sono convinti che i biglietti sono già finiti ma non è così. A dirla tutta non sono stati neanche stampati. Il massimo numero di ticket disponbili per gli ospiti è di 4200 tagliandi, ma ammesso che sarà questo il numero, è troppo presto per poterli mettere in vendita. Sicuramente il Real li manderà al Napoli dieci giorni prima dell’evento e quindi è inutile arrovellarsi per capire se si riusciranno a comprare o meno.