Dopo i successi contro Inter, Cagliari e Torino, il Napoli vuole chiudere il 2016 alla grande e mettersi a -5 dalla Juventus. Sarri punta ancora su Mertens. Ultimo atto del 2016 per il Napoli di Sarri: gli azzurri giocheranno alle 20,45 in trasferta al “Franchi” di Firenze, contro la Fiorentina di Paulo Sousa. L’intenzione dei partenopei è di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato e avvicinarsi alla Juventus, che salterà questo turno per la Supercoppa. Sarebbe un poker storico perché il Napoli non ha mai vinto quattro gare di file col bottino del migliore attacco esterno ed interno del campionato.