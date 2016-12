Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe tenere tutto per sè evitando di farlo partire per la Coppa D’Africa. Lui addirittura vorrebbe essere già in campo giovedì sera a Firenze. Kalidou Koulibaly già non ce la fa più a rimanere fuori dai giochi. Contro il Cagliari si era fatto male pe strafare facendo arrabbiare molto Maurizio Sarri. Per lui un piccolo problema al ginocchio. Una doccia fredda per l’arcigno difensore che voleva provare ad andare in attacco. I tempi di recupero erano stati stimati intorno alle due settimane. A quanto pare, però, il diretto interessato si sente già pronto per la grande sfida alla Fiorentina.



Senza dubbio dà tanta fisicità al reparto difensivo al punto di fermare chiunque si trovi dalle sue parti. Bisogna, però, fare molta attenzione perché una ricaduta lo fermerebbe per più tempo. E addio Coppa d’Africa. Competizione che toglierà dal gruppo di Sarri il difensore per più di un mese. Il presidente farebbe carte false per non farlo partire ma KK ci tiene a partecipare alla competizione africana e quindi meglio non insistere più di tanto. Sia lui che Ghoulam se ne andranno lasciando la difesa orfana di due titolarissimi.