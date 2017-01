Le nove del mattino, l'orario in cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di Leonardo Pavoletti al Napoli. Tweet di buon mattino, e in tanti pensavano che il "9" sarebbe ricorso di nuovo, dietro la schiena dell'attaccante. Come qualcuno aveva ipotizzato (o erroneamente annunciato) sarebbe stato scelto il numero che era di Higuain. Una maglia "pesante", senza dubbio, che ai tifosi del Napoli ha lasciato gioia ed amarezza.

EREDITA' - In estate si sperava che quel "9" finisse sulle spalle di Icardi, o magari di Edinson Cavani. A Milik una "99" che sapeva di "contentino". "Non è per te", evidentemente ha pensato De Laurentiis. E allora per chi? Sembrava toccasse a Pavoletti, invece l'attaccante del Genoa ha scelto la "32". Non sappiamo se è stato un suo desiderio, ma chi è vicino al giocatore nei giorni scorsi ha lasciato intendere che l'ex Genoa avrebbe accolto volentieri l'eredità (almeno "numerica") di Gonzalo Higuain.

NUOVO PADRONE - E invece non è andata così: la maglia numero "9" resta ancora orfana, senza padrone. Forse una scelta del presidente De Laurentiis: non dare troppe responsabilità al nuovo acquisto, ma anche mantenere (anche se in via indiretta) l'impegno di dare la casacca dei 36 gol a un attaccante che faccia sognare il popolo partenopeo. Non è sminuire Pavoletti, ma di certo il patron azzurro lascia una speranza per la prossima estate: quella dell'arrivo di un grande bomber. Certo che con Pavoletti e Milik qualcuno dovrà fare spazio, ma chissà. Quella "9" non può rimanere senza padrone a lungo...