Il contratto che lega Sarri al Napoli prevede una clausola rescissoria pari a 8 milioni di euro, e a quanto riporta Il Messaggero, uno dei nomi caldi per la panchina della Roma sono Emery e proprio il tecnico toscano dei partenopei. Sarri piace molto ai giallorossi, grazie anche al fatto di essere sempre riuscito ad imprimere il bel gioco alle squadre che ha allenato, e vorrebbero ripartire da lui per il post-Spalletti.



Lo stesso allenatore del Napoli, interpellato sul suo futuro ha dichiarato: "Nel contratto ho una clausola per andare via". Sarri sulla panchina della Roma non è un'ipotesi così irrealizzabile, e l'interesse dei giallorossi ha suscitato veementi proteste da parte dei tifosi partenopei, preoccupati dal possibile addio del tecnico.