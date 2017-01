C’era stata quasi una insurrezione popolare quando il Casms aveva messo in dubbio la presenza dei tifosi napoletani al Meazza per la sfida di domani sera contro il Milan. Gli scontri nel match di Coppa Italia con lo Spezia sembravano essere determinanti per chiudere il settore ospiti del campo meneghino. Così, però, non è stato visto e considerato che non c’erano le premesse per punire i napoletani. E per questo motivo ci sarà tanto azzurro tra il rossonero del Meazza.

Almeno in duemila saranno presenti nel settore ospiti ma anche negli altri punti dello stadio. Sono tanti i club Napoli del Nord che non aspettano altro questi incontri per poter seguire dal vivo la propria squadra del cuore. Bologna, Udine, la stessa Milano, sono piene di napoletani che vivono e lavorano. Ma tifano per i colori azzurri. E quindi domani sera Hamsik e compagni saranno spinti da un bel po’ di gente che si sentirà non poco se si dovesse segnare e soprattutto vincere la partita contro il napoletano Montella prestato al Diavolo.