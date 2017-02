Claudio Vagheggi, agente per l'Italia del centrocampista del Napoli Allan, ha parlato a Radio Crc: "Le critiche del presidente credo siano state un po' eccessive, ma forse vuole mantenere l'attenzione alta, credendo anche ad una rimonta. Questo può essere il senso logico perché io quando guardo il Napoli mi diverto sempre e non si può dire nulla. Sconfitta? Sono consapevoli della loro forza, hanno avuto occasioni per fare gol ed a Napoli avranno le stesse occasioni o pure di più. Il ko può dare comunque autostima, poi se si può fare il miracolo si vedrà. Allan non gioca 90' da novembre? È un giocatore importante, non può giocare ogni mese e mezzo. Pensavo potesse giocare a Madrid, non è andata così, ma il mercato ce l'ha e parleremo anche col suo agente per capire cosa fare. Ci sono partite importanti, non è il momento, e lui è un professionista e farà il massimo. Lui ha ancora il contratto di due anni fa, per essere considerato un grande giocatore si attende anche un contratto diverso, ma ne parlerà il suo agente che lo segue da vicino. Sono cose da maggio perché ora ci sono mesi determinanti".