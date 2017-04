Mario Giuffredi, manager di Andrea Conti, ha parlato ancora della situazione dell'esterno dell'Atalanta, da tempo nel mirino del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non so se i due club abbiano accordi vecchi e dunque il club azzurro abbia una corsia prefenziale per Conti. Anzi, non credo. A parità di condizioni, comunque, cercherò sempre di favorire la squadra della mia città". Giuffredi è napoletano. "Ma devo sempre fare l'interesse dei miei assistiti: e dunque vedremo quale sarà la migliore opzione per lui".