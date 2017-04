"Conti? Dovete chiedere a Giuntoli, non a me". Mario Giuffredi, manager di Andrea Conti, ha parlato del futuro dell'esterno dell'Atalanta a Kiss Kiss Napoli: "Che piaccia al Napoli è una cosa acclarata, ne parliamo da un anno con Giuntoli. Una valutazione meno elevata? Se aspettano sbagliano, ha mercato sia in Italia sia in Premier. Lui può giocare a destra e a sinistra, come sabato a Roma".