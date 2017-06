Jonathan de Guzman, esterno offensivo di proprietà del Napoli, si è rilanciato nella stagione in prestito al Chievo. Queste le parole del suo intermediario, Fabio Parisi, a Radio Crc: "Per lui mi hanno tempestato di telefonate. Smentisco categoricamente qualsiasi trattativa col Feyenoord. Non c'è nulla in corso, lo stipendio che percepisce Jonathan preclude un ritorno in Olanda. Bologna? Bigon lo portò al Napoli ma ad oggi non è un'ipotesi percorribile. Il mercato è lungo, una situazione la si trova".